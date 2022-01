Nadal und Medwedew kämpfen in Melbourne um den Titel

Im Finale der Australian Open steht für den spanischen Tennisprofi Rafael Nadal viel auf dem Spiel.

Der 35-Jährige kann nicht nur zum zweiten Mal nach 2009 in Melbourne gewinnen, er kann mit einem Sieg am heutigen Sonntag (9.30 Uhr deutscher Zeit/Eurosport) gegen den russischen Weltranglisten-Zweiten Daniil Medwedew auch seinen 21. Grand-Slam-Titel feiern. Damit würde Nadal alleiniger Herren-Rekordsieger bei den vier wichtigsten Tennis-Turnieren werden. Momentan hat der Spanier wie seine Rivalen - der serbische Weltranglisten-Erste Novak Djokovic und der Schweizer Roger Federer - 20 Grand-Slam-Titel gesammelt.

«Wir können Geschichte schaffen, aber die Wahrheit ist, dass wir vor zwei Monaten nicht wussten, ob ich überhaupt auf die Tour zurückkommen kann», sagte Nadal, der in der vergangenen Saison über Monate wegen seiner Fußprobleme pausiert hatte.

Medwedew strebt seinen zweiten Titel bei einem Grand-Slam-Event an. Der 25-Jährige triumphierte im vergangenen September bei den US Open in New York und kann nun mit einem Erfolg - unter bestimmten Voraussetzungen - wahrscheinlich Djokovic Mitte oder Ende Februar an der Spitze der Weltrangliste ablösen.

Die beiden Finalisten im Vergleich

Nadal Medwedew Alter 35 25 Herkunft Manacor, Mallorca, Spanien Moskau, Russland Weltranglistenposition 5 2 Titel 89 14 Grand-Slam-Titel 20 1

Der Weg ins Endspiel von Nadal

Runde Gegner Ergebnis 1. Runde Marcos Giron (USA) 6:1, 6:4, 6:2 2. Runde Yannick Hanfmann (Karlsruhe) 6:2, 6:3, 6:4 3. Runde Karen Chatschanow (Russland) 6:3, 6:2, 3:6, 6:1 Achtelfinale Adrian Mannarino (Frankreich) 7:6 (16:14), 6:2, 6:2 Viertelfinale Denis Shapovalov (Kanada) 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3 Halbfinale Matteo Berrettini (Italien) 6:3, 6:2, 3:6, 6:3

Der Weg ins Endspiel von Medwedew