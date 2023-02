Neymars Vorliebe für große Spiele: Moment, sich zu zeigen

Es läuft nicht gut bei ihm seit den WM-Tränen von Katar. Neymar sucht nach seiner Topform. Kritik kann er nachvollziehen. Gegen die Bayern will er zeigen, was er kann.

Neymar verzichtete auf Show und Glamour. Die Kappe von PSG etwas tiefer ins Gesicht gezogen, zeigte der auch für seine Fußball-Exzentrik bekannte Brasilianer sogar Verständnis für die Kritik an seinen jüngsten Leistungen.

«Jeder hat das Recht, seinen Standpunkt zu vertreten», sagte Neymar: «In manchen Spielen läuft es nicht besonders gut. Man will alles machen, aber es funktioniert nicht.»

Nach dem bitteren WM-Aus mit den so hoch gehandelten Brasilianern schon im WM-Viertelfinale im Elfmeterschießen gegen Kroatien flog Neymar nach einer peinlichen Gelb-Roten Karte binnen zwei Minuten vom Platz im ersten Spiel nach Katar 2022. Die folgende Niederlage am Neujahrstag erlebte Neymar dann als Zuschauer.

Neymar: «Beim Fußball geht es nicht um Liebe»

Bei den drei weiteren Pflichtspielpleiten in diesem Jahr von PSG stand Neymar mit auf dem Platz. Nach sieben Toren in den ersten fünf Ligaspielen zum Start in die Saison traf Neymar in diesem Jahr in der Meisterschaft gerade einmal. «Die Feiern nach manchen Toren haben gezeigt: Neymar hat den Rhythmus im Blut. Seit seiner Ankunft bei PSG 2017 weiß man aber nie wirklich, auf welchem Fuß man mit dem brasilianischen Star tanzen soll», schrieb der Sender RMC Sport.

«Ich bin seit 15 Jahren Profi, ich weiß, dass das passiert», sagte er selbst nun vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Bayern München zu seinem Tief. Spiele wie das am Abend (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) gegen den deutschen Rekordmeister aus München, Spiele gegen große Mannschaften möge er, betonte Neymar auch. «Das ist der Moment, in dem große Spieler sich zeigen können», sagte der 31-Jährige, der zuletzt auch mit einem Kabinen-Zoff mit PSG-Berater Luís Campos für Schlagzeilen gesorgt hatte. «Das kommt vor. Beim Fußball geht es nicht um Liebe.»

Dass er auf die Rückkehr seiner beiden hochdekorierten Sturmpartner hofft, ist verständlich. Weltmeister Lionel Messi, einst schon beim FC Barcelona in einer Mannschaft mit Neymar, kehrt nach kurzer Verletzungsauszeit zurück. Ex-Weltmeister Kylian Mbappé könnte nach zunächst immer proklamierter Drei-Wochen-Pause schon vorher sein Comeback nach einer Blessur zu Monatsbeginn geben. «Wenn wir zu dritt auftreten, fühlen wir uns stärker», betonte Neymar. Wir, das heißt auch er selbst im Kampf gegen die eigene Formkrise.