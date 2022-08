«Nicht gereicht»: Frankfurt verpasst Triumph gegen Real

Die Silbermedaille nahmen Eintracht Frankfurts geschlagene Europa-League-Helden mit etwas gequältem Lächeln entgegen, die Tausenden Fans im Stadion spendeten aber lautstark Trost.

Real Madrid war dann doch zu groß - die Hessen bekamen nach ihren euphorischen Fußball-Monaten im Finale um den europäischen Supercup die Grenzen aufgezeigt. Die Eintracht verlor am Mittwochabend in Helsinki mit 0:2 (0:1) und verpasste knapp drei Monate nach dem spektakulären Triumph in Sevilla einen weiteren Titelcoup. Ex-Bayern-Profi David Alaba (37. Minute) und Karim Benzema (65.) erzielten vor rund 31.000 Zuschauern die Real-Tore.

«In so einem Spiel willst du natürlich den Titel holen», sagte Sebastian Rode beim Streamingdienst DAZN. «Das hat halt nicht gereicht heute. Gegen den Champions-League-Sieger musst du die Chancen nutzen, das haben wir nicht geschafft.» Real-Trainer Carlo Ancelotti sagte anerkennend: «Wir hatten am Anfang Probleme.» Sein Team um Toni Kroos feierte mit dem Silberpott freudig den nächsten Titel.

Die Eintracht hatte angefeuert von mehr als 10.000 eigenen Fans und geschwächt von der Absage des wechselwilligen Filip Kostic einen tapferen Kampf geliefert, musste sich den abgezockten Titelhamstern aber klar geschlagen geben. Der FC Bayern, der 2013 und 2020 die Trophäe holte, bleibt der einzige deutsche Sieger des UEFA-Krönungsspiels. Real schließt mit dem fünften Supercup-Titel zu den beiden Rekordhaltern FC Barcelona und AC Mailand auf.

Konzentrierter Auftritt der Eintracht

Als «Belohnung» für den großen Europa-League-Abend in Spanien hatte Trainer Oliver Glasner fast dieselbe Startelf wie im Mai aufgeboten. Für Kostic, der wegen seiner Transferverhandlungen freigestellt fehlte, begann Christopher Lenz. «Weil die Jungs so Außergewöhnliches für die Eintracht geleistet haben», hatte Glasner kurz vor dem Anpfiff bei DAZN gesagt, und sein Team dankte es ihm in der Anfangsphase mit einem sehr konzentrierten Auftritt.

Gegen die Weltklasse-Auswahl um Ex-Nationalspieler Kroos in deren erstem Pflichtspiel der neuen Saison tastete sich die Eintracht immer wieder aus der eigenen Hälfte heraus. Der auffällige Daichi Kamada zwang Real-Torwart Thibaut Courtois in der 14. Minute zur Parade. Die Antwort von Real hatte es allerdings ebenso in sich: Nach einem Angriff über Federico Valverde und Benzema kam Vinícius Júnior zum Abschluss, Frankfurts Tuta rettete für den schon geschlagenen Kevin Trapp vor der Linie (17.).

Nach Alabas Tor wurde es schwer für die Eintracht

«Sich immer wieder neu beweisen», sei die große Aufgabe, hatte Sportvorstand Markus Krösche gesagt. Beim 1:6 gegen den FC Bayern am 1. Spieltag der Bundesliga war das grandios schiefgegangen, in Helsinki zeigte sich die Eintracht verbessert. Ansgar Knauff prüfte aus spitzem Winkel erneut Courtois (24.), in der Defensive konnten die Hessen den Wirkungskreis von Kroos und dem früheren Weltfußballer Luka Modric zumindest zeitweise einschränken.

Wie schnell es aber gefährlich werden konnte, zeigte Vinícius Júnior mit seinem Abschluss, den Trapp zwar noch parieren konnte (37.). Bei der folgenden Ecke nutze Alaba jedoch die kurze Unordnung in der Frankfurter Defensive zum Tor. Dann wurde es ganz schwer für die Eintracht.

Real zeigte die ganze Routine großer Spiele

Madrids Startrainer Carlo Ancelotti ließ zunächst dieselbe Elf spielen wie beim Triumph in der Königsklasse gegen den FC Liverpool. Neuzugang Antonio Rüdiger, in der deutschen Nationalmannschaft Hansi Flicks Abwehrchef, saß bis kurz vor Schluss auf der Bank und konnte kurz vor der Pause die nächste gute Real-Chance sehen. Nach Hereingabe von Kroos von der rechten Seite kam Benzema zum Abschluss, der Schuss des Weltfußballer-Kandidaten ging aber knapp am Frankfurter Tor vorbei (41.).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit bemühte sich die Eintracht zwar, mit Tempo in Richtung Real-Tor zu kommen. Ancelottis Starensemble zeigte aber die ganze Routine etlicher großer Spiele auf europäischer Bühne. Die Gefahr, in einen Konter zu laufen, war riesengroß für den Bundesligisten. Trapp rettete gegen Vinícius Júnior (55.). Glasner reagierte und brachte Randal Kolo Muani für Jesper Lindström sowie Mario Götze für Sebastian Rode (59.). Kurz darauf traf Reals Casemiro die Latte (61.), ehe Benzema nach Vorlage von Vinícius Júnior den zweiten Treffer erzielte. Es war die Entscheidung.