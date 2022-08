Roglic-Team Jumbo-Visma dominiert Vuelta-Auftakt in Utrecht

Das Team siegte beim Heimspiel im niederländischen Utrecht im 23,3 Kilometer lange Mannschaftszeitfahren in einer Zeit von 24:40 Minuten und stellt mit dem Niederländer Robert Gesink den ersten Träger des Roten Trikots des Gesamtführenden der Vuelta á España 2022.

Rang zwei belegte mit 13 Sekunden Rückstand das britische Team Ineos Grenadiers um Olympiasieger Richard Carapaz (Ecuador). Drittschnellstes Team war eine Sekunde dahinter die belgische Quick-Step AlphaVinyl-Equipe mit Belgiens Radsporthoffnung Remco Evenepoel.

Bora-hansgrohe auf Rang sieben

Das deutsche Bora-hansgrohe-Team um den australischen Giro-Sieger Jai Hindley belegte mit 41 Sekunden Rückstand Platz sieben. Jumbo-Visma-Kapitän Roglic hatte die Spanien-Rundfahrt seit 2019 dreimal als Gesamtsieger beendet.

Die zweite Etappe führt am Samstag über 175,1 Kilometer von s-Hertogenbosch nach Utrecht. Das dritte Teilstück in den Niederlande endet am Sonntag nach 193,2 Kilometern mit Start und Ziel in Breda. Nach dem ersten Ruhetag am Montag wird das Rennen dann am Dienstag auf spanischen Boden im Baskenland fortgesetzt.

Zu Ende geht die letzte der drei großen Landesrundfahrten in drei Wochen in Spaniens Hauptstadt Madrid.