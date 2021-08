Ronaldo bestätigt Juve-Abschied - Poker um Mbappé

Nach Lionel Messi könnten zwei weitere Weltstars in diesem Sommer den Verein wechseln. Kylian Mbappé steht vor einem Transfer zu Real Madrid, Cristiano Ronaldo will nicht mehr für Juventus spielen.

Superstar Cristiano Ronaldo will Juventus Turin nach drei Jahren verlassen, Kylian Mbappé steht vor der Erfüllung seines Jugendtraumes bei Real Madrid: Wenige Tage vor dem Ende des Transferfensters bahnen sich im europäischen Fußball zwei weitere spektakuläre Wechsel an.

«Ich habe mit Cristiano gesprochen. Er hat mir gesagt, dass er nicht bei Juventus bleiben will», sagte Juve-Trainer Massimiliano Allegri über Ronaldo. Der 36-Jährige steht übereinstimmenden Medienberichten aus England und Italien zufolge vor einer Rückkehr zu Manchester United.

City lehnt Transfer wohl ab

Die «Manchester Evening News» berichteten, dass Ronaldos Ex-Club ihm bereits ein Vertragsangebot unterbreitet habe. Laut der BBC soll sich Lokalrivale Manchester City gegen einen Transfer des Kapitäns der portugiesischen Nationalmannschaft entschieden haben. Die «Gazzetta dello Sport» meldete, dass United dem italienischen Rekordmeister 28 Millionen Euro für Ronaldo geboten habe. Der Offensivstar verließ Italien demnach bereits in einem Privatjet.

«Er weiß, was wir für ihn fühlen. Wenn er jemals wechseln will, weiß er, dass wir hier sind», sagte United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer, der Ronaldo als «einen der Größten aller Zeiten» bezeichnete. Zunächst hatte noch Uniteds Lokalrivale Manchester City als Favorit auf eine Verpflichtung Ronaldos gegolten. «In diesen drei oder vier Tagen bis zum Ende des Transferfensters kann alles passieren», sagte City-Coach Pep Guardiola. «Es gibt nur wenige Spieler - und Ronaldo gehört dazu - die selbst entscheiden, wo sie spielen.»

Mbappé vor Wechsel zu Real

Einen Schritt weiter als Ronaldo ist Weltmeister Mbappé, der vor einem Wechsel zu Real Madrid steht. Laut der französischen Zeitung «L'Équipe» ist Mbappés Club Paris Saint-Germain nach einem verbesserten Angebot der Königlichen bereit, zu verhandeln. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, dass Real sein Angebot auf 170 Millionen Euro erhöht haben soll. Eine erste Offerte der Madrilenen in Höhe von 160 Millionen Euro hatte PSG am Mittwoch zurückgewiesen.

Der 22 Jahre alte französische Nationalspieler, der seit 2017 für PSG spielt, hatte sich bisher geweigert, seinen am 30. Juni 2022 auslaufenden Vertrag mit dem Vizemeister der Ligue 1 zu verlängern. Er will sich nach übereinstimmenden Medienberichten seinen Jugendtraum erfüllen und zu Real Madrid wechseln. In bisher 174 Pflichtspielen für PSG hat Mbappé 133 Tore erzielt.

Der französische Spitzenclub hatte nach der Verpflichtung von Lionel Messi vom FC Barcelona auch als Interessent für Ronaldo gegolten. Präsident Nasser Al-Khelaifi hatte zuletzt jedoch erklärt, eine Verpflichtung des portugiesischen Nationalspielers sei kein Thema.

«Großartige Spieler kommen und gehen»

Die Premier League ist damit das nächste logische Ziel für Ronaldo. Der Offensivspieler war 2018 für mehr als 100 Millionen Euro von Real Madrid zu Juve gewechselt und dort zweimal italienischer Meister geworden. Am Freitag verabschiedete sich Ronaldo bereits von seinen Teamkollegen, am Samstag im Serie-A-Heimspiel gegen den FC Empoli wird er nach Aussage von Allegri nicht mehr im Kader stehen.

«Ich bin nicht enttäuscht. Großartige Spieler kommen und gehen», sagte der Coach. «Er hat drei Jahre alles für den Verein gegeben, jetzt geht er und das Leben geht weiter.» Italiens Rekordmeister hat bereits die Suche nach einem Nachfolger intensiviert. Als Kandidaten gelten Gabriel Jesus von Manchester City, Ex-Juve-Profi Moise Kean vom FC Everton und Mauro Icardi von Paris Saint-Germain.