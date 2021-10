U21-Coach Di Salvo glücklich über späten Debüt-Sieg

«Das Spiel hat gezeigt, dass die Tugenden die Basis waren für den Erfolg», sagte der 42-Jährige nach dem 3:2 (1:1)-Sieg gegen Israel in seinem ersten Spiel als U21-Nationalcoach. «Ich glaube, dass das das Team noch weiter zusammenschweißt.» Die U21-Fußballer hatten am Donnerstag in Paderborn durch Tore von Debütant Kevin Schade (89. Minute) und Jonathan Burkardt (90.+1) die Partie in der Schlussphase gedreht.

Nach dem dritten Sieg im dritten EM-Qualifikationsspiel fährt der Europameister als Tabellenführer zum Auswärtsspiel in Ungarn am kommenden Dienstag (17.30 Uhr/ProSieben Maxx). «Wir müssen uns verbessern, wir müssen schneller spielen und manchmal zielstrebiger sein», forderte Di Salvo, der sich für sein Debüt als Nachfolger von U21-Erfolgscoach Stefan Kuntz ein «etwas ruhigeres» Spiel gewünscht hätte. «Wir haben uns teilweise selbst das Leben schwer gemacht.»

Neben Schade hatten auch Luca Netz und Malik Tillman ihr Startelf-Debüt in der U21 gefeiert. Der Münchner Tillman hatte zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen (34.). «Ich weiß, dass er ein großes Talent ist, ich wollte ihn unbedingt dabei haben», sagte Di Salvo, der «überglücklich» über seine gelungene Premiere war: «So ein Sieg zum Einstand tut gut, das kann ich jetzt sagen.»