US Open: Qualifikantin Raducanu überraschend im Halbfinale

New York (dpa)

Tennis in New York

Die britische Qualifikantin Emma Raducanu hat ihren sensationellen Siegeszug bei den US Open fortgesetzt und erstmals das Halbfinale erreicht.

Die 18-Jährige setzte sich in New York in 82 Minuten mit 6:3, 6:4 gegen die sechs Jahre ältere Tennis-Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz durch. Bei ihrem Debüt beim letzten Grand Slam des Jahres trifft Raducanu nun auf die Siegerin der Partie zwischen der Tschechin Karolina Pliskova und Maria Sakkari aus Griechenland.

«Es war ein sehr, sehr hartes Match», sagte Raducanu im ersten Interview auf dem Platz. «Belinda ist ein unglaublicher starker Gegner, ich bin wirklich glücklich, dass ich das geschafft habe.»

Direkt zum Auftakt gab Raducanu im ersten Spiel ihren Aufschlag ab. Auf der großen Bühne im Arthur-Ashe-Stadium erholte sich die Weltranglisten-150. aber schnell davon und holte sich den ersten Satz nach nur 36 Minuten. Auch im zweiten Durchgang zeigte Raducanu eine abgeklärte Vorstellung und hat damit bei diesen US Open weiter noch keinen Satz verloren.

Sie ist erst die dritte Halbfinalisten bei den US Open, die außerhalb der Top 100 rangiert. Vor ihr hatten dies nur die Belgierin Kim Clijsters bei ihrem Comeback-Sieg 2009 und die US-Legende Billie Jean King 1979 geschafft. In Wimbledon hatte Raducanu dieses Jahr ebenfalls überraschend das Achtelfinale erreicht, musste damals aber aufgeben.