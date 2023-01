Vor WM-Abschluss: Bundestrainer Gislason lobt Torwart Wolff

Zum WM-Abschluss trifft die deutsche Mannschaft am Sonntag im Spiel um Platz fünf auf Norwegen. Schon vor der Partie lobt der Bundestrainer einen seiner Spieler besonders.

Bundestrainer Alfred Gislason hat den Auftritt von Torwart Andreas Wolff bei der Handball-Weltmeisterschaft schon vor dem letzten Spiel der DHB-Auswahl in den höchsten Tönen gelobt. «Er hat super gehalten», sagte Gislason zur Leistung von Wolff bei der Endrunde in Polen und Schweden.

Gislason, der mit Wolff von 2016 bis 2019 schon beim deutschen Rekordmeister THW Kiel zusammengearbeitet hatte, bescheinigte dem 31-Jährigen eine enorme persönliche Entwicklung. «Er ist reif, ruhig, in sich unglaublich stabil. Er ist zwar ehrgeizig, aber nicht mehr so verkrampft wie vor einigen Jahren», sagte der Isländer über den Weltklasse-Keeper.

In der gemeinsamen Zeit in Kiel sei Wolff «ein extrem explosiver Mensch», gewesen. «Da ist er oft an sich verzweifelt», sagte Gislason. Das sei jetzt völlig anders. «Es macht riesig Spaß mit ihm», betonte der 63-Jährige.

Zum WM-Abschluss trifft die deutsche Mannschaft am Sonntag (13.00 Uhr/ZDF) im Spiel um Platz fünf auf Norwegen. In der Hauptrunde hatte das DHB-Team gegen die Skandinavier knapp mit 26:28 verloren. «Wir wollen natürlich mit einem Sieg aus dem Turnier gehen», sagte Gislason.