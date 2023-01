Wechsel von Kasper Dolberg zur TSG Hoffenheim perfekt

Koen Van Weel/EPA Pool via AP/dpa

Der dänische Stürmer Kasper Dolberg wechselt per Leihe aus Nizza nach Hoffenheim.

Dolberg besitzt bei seinem Stammclub OGC Nizza einen Vertrag bis 2024 und war an den FC Sevilla verliehen, dort war er zuletzt kaum zum Einsatz gekommen.

Die TSG hat Kasper Dolberg vom französischen Erstligisten OGC Nizza bis zum Ende der laufenden Saison ausgeliehen 🤝





«Kasper ist ein Mittelstürmer, den seine intelligente Spielweise ebenso auszeichnet wie seine hervorragende Ballbehandlung, seine Dynamik und eine gewisse Körperlichkeit», sagte TSG-Sportchef Alexander Rosen in der Mitteilung. «Wir sind davon überzeugt, dass er unserem Spiel eine Komponente verleihen kann, die wir in dieser Form noch nicht in unserem Kader haben.»

Dritter Däne im TSG-Kader

Dolberg war 2019 für rund 20 Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach Nizza gewechselt. Dort erzielte er in 85 Spielen 24 Tore. Er ist neben dem derzeit verletzten Jacob Bruun Larsen und Robert Skov der dritte Däne im aktuellen Hoffenheimer Kader.

Dolberg soll den schwächelnden Angriff der Kraichgauer - in den ersten 15 Spielen erzielte der Tabellenelfte nur 22 Tore - beleben. Zudem sind die Stürmer Ihlas Bebou und Munas Dabbur erst nach längerer Verletzungspause zurück im TSG-Kader.