Wellbrock gewinnt Silber über 800 Meter Freistil

Budapest (dpa)

Florian Wellbrock hat die Silbermedaille über 800 Meter Freistil bei den Schwimm-Weltmeisterschaften gewonnen. Der 24-Jährige schlug in Budapest in deutscher Rekordzeit von 7:39,63 Minuten an. Damit musste er sich nur Weltmeister Bobby Finke aus den USA geschlagen geben.

Von dpa