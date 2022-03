Worum es in der WM-Qualifikation in dieser Woche geht

Sowohl in Europa als auch in Afrika geht es in K.o.-Spielen um sieben Plätze für die Fußball-WM in Katar. Bis zur Auslosung gibt es weitere Partien, längst nicht alle Tickets sind dann schon vergeben.

27 der 32 Teilnehmer der Fußball-Weltmeisterschaft haben heute ihre Plätze sicher. Zwei Tickets werden in Europa vergeben, gleich fünf in Afrika. Trotzdem stehen bei der Auslosung der Vorrundengruppen am Freitag noch nicht alle Teams für die Endrunde fest, die am 21. November beginnt.

Europa:

Zwei Playoff-Spiele stehen heute an (20.45 Uhr/DAZN). Dabei treffen Cristiano Ronaldo und Portugal statt auf Italien auf den Außenseiter Nordmazedonien, der den Europameister sensationell mit 1:0 ausschaltete. In einem weiteren K.o.-Spiel trifft Robert Lewandowski mit Polen auf Schweden. Wegen des russischen Angriffs tritt die Ukraine erst im Juni zum Halbfinale gegen Schottland an, der Sieger trifft dann auf Wales. Qualifiziert sind neben der deutschen Auswahl schon Belgien, Dänemark, England, Frankreich, Kroatien, die Niederlande, die Schweiz, Serbien und Spanien.

Afrika:

Alle fünf Teilnehmer werden heute in den Rückspielen der Playoffs ausgespielt, und alle Paarungen sind noch offen. Nigeria trifft auf Ghana (Hinspiel 0:0/19.00 Uhr), Afrika-Cup-Sieger Senegal erwartet Finalgegner Ägypten (0:1/19.00 Uhr), Algerien empfängt Kamerun (1:0/21.30 Uhr), Marokko hat Kongo zu Gast (1:1/21.30 Uhr), und Tunesien spielt gegen Mali (1:0/21.30 Uhr).

Asien:

Neben WM-Gastgeber Katar dabei sind Iran, Japan, Südkorea, Saudi-Arabien und vielleicht ein weiteres Team, das diesen Platz Mitte Juni in Katar in einem Duell mit einer südamerikanischen Mannschaft sichern kann. Den Teilnehmer aus Asien ermitteln die dort spielenden Australier und womöglich die Vereinigten Arabischen Emirate, sollte das Team vom Persischen Golf heute seinen dritten Gruppenplatz nach dem letzten Spiel gegen Südkorea behalten. Der Irak will im Spiel gegen Syrien noch vorbeiziehen.

Südamerika:

Qualifiziert sind vor dem letzten Spieltag in der Nacht zum Mittwoch Argentinien, Brasilien, Ecuador und Uruguay. Peru will im Heimspiel gegen Paraguay Platz fünf verteidigen, um dann gegen den Vertreter aus Asien noch den Sprung nach Katar zu schaffen.

Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik:

Kanada hat es geschafft. Vor dem letzten Spieltag in der Nacht zum Donnerstag liegen die USA und Mexiko im Rennen um die beiden weiteren Plätze drei Punkte vor Costa Rica, das nach jetzigem Stand Mitte Juni in Katar in ein interkontinentales Playoff-Spiel gegen den Ozeanien-Vertreter müsste.

Ozeanien:

Die Teams von den Salomon-Inseln und aus Neuseeland ermitteln am Mittwoch den Teilnehmer für ein interkontinentales Playoff-Spiel, Gegner wäre nach jetzigem Stand Costa Rica.