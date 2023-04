Zverev im Achtelfinale von Monte Carlo raus - Struff weiter

Tennisprofi Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier von Monte Carlo im Achtelfinale ausgeschieden. Der 25-Jährige verlor gegen den Weltranglisten-Fünften Daniil Medwedew aus Russland nach über drei Stunden 6:3, 5:7, 6:7 (7:9)

Es war für Zverev der erste echte Härtetest dieser Sandplatzsaison. Jan-Lennard Struff hatte am Nachmittag überraschend das Viertelfinale erreicht.

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic musste sich dagegen ebenfalls aus dem Turnier verabschieden. Der Serbe verlor im Achtelfinale gegen den 21 Jahre alten Italiener Lorenzo Musetti mit 6:4, 5:7, 4:6.

Struff mit Achtungserfolg

Struff hatte am Nachmittag die Überraschung geschafft. Der 32 Jahre alte Warsteiner bezwang den Weltranglisten-Vierten Casper Ruud aus Norwegen mit einer starken Leistung 6:1, 7:6 (8:6). Struff nutzte nach 1:43 Stunden seinen vierten Matchball und nahm seinem Gegner insgesamt viermal den Aufschlag ab. «Es war brutal. Ich habe unfassbares Tennis gespielt bis zum 6:1, 5:2. Und dann wurde ich leider ein bisschen nervös», sagte Struff. «Ich habe daran gedacht, fertig zu werden und zu gewinnen. Das hat etwas in mir ausgelöst.»

Er hatte sich bei dem Masters-1000-Turnier bereits durch die Qualifikation gekämpft. In der Runde der besten Acht trifft er an diesem Freitag auf den Weltranglisten-Sechsten Andrej Rubljow aus Russland. Struff stand in seiner bisherigen Karriere bei der Sandplatzveranstaltung zuvor zweimal im Achtelfinale, hatte sich aber jeweils geschlagen geben müssen. Bei einem Masters-1000-Turnier erreichte er überhaupt erst das zweite Mal das Viertelfinale. «Das ist etwas sehr Besonderes für mich», sagte Struff.