Anklage gegen 18 ehemalige NBA-Profis wegen Betrugs

Mehr als einem Dutzend ehemaliger Basketballprofis der US-Liga NBA wird Betrug in Millionenhöhe vorgeworfen.

New York (dpa)

Unter den insgesamt 18 Beschuldigten sind den Gerichtsdokumenten zufolge Jamario Moon, Terrence Williams, Glen Davis und Sebastian Telfair. Sie hintergingen demnach ihre Krankenversicherungen systematisch, «indem sie falsche und betrügerische Ansprüche auf Erstattung von Kosten für medizinische und zahnärztliche Leistungen, die nicht tatsächlich erbracht wurden, eingereicht und geltend gemacht haben».

Insgesamt hätten die Sportler sich von 2017 bis 2020 so 3,9 Millionen Dollar erschleichen wollen, von denen 2,5 Millionen (etwa 2,2 Millionen Euro) tatsächlich ausgezahlt worden seien. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Manhattan kündigte eine Pressekonferenz zu dem Thema an.