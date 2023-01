Antetokounmpo erzielt 50 Punkte beim Sieg der Bucks

Giannis Antetokounmpo hat die Milwaukee Bucks mit 50 Punkten zu einem Sieg in der NBA geführt. Beim 135:110 gegen die New Orleans Pelicans fehlten dem griechischen Basketball-Nationalspieler nur fünf weitere Punkte zu seiner persönlichen Bestleistung.

Giannis Antetokounmpo in Aktion.

Die Bucks hielten durch ihren dritten Sieg in Serie in der Eastern Conference den Kontakt zu Tabellenführer Boston Celtics, für die Pelicans dagegen war es die achte Pleite in Serie.

Ja Morant verhalf den Memphis Grizzlies unterdessen zu einem Ende der Niederlagen-Serie in zuletzt fünf Spielen. Der Tabellenzweite der Western Conference gewann 112:100 gegen die Indiana Pacers, Morant verbuchte ein Triple Double aus 27 Punkten, 15 Vorlagen und 10 Rebounds.