Browns-Quarterback Mayfield wird an Schulter operiert

Der 26-Jährige wird sich an der linken Schulter operieren lassen und damit im bedeutungslosen Saisonfinale gegen Cincinnati Bengals fehlen. Mayfield, der schon fast die gesamte Saison mit einem gerissenen Labrum und einer Fraktur in seinem Nicht-Wurfarm gespielt hat, wurde bei der 14:26-Niederlage gegen die Pittsburgh Steelers am Montagabend neunmal gesackt. Danach sagte er, dass er in Betracht ziehen würde, gegen den AFC North Champion Bengals nicht mehr zu spielen.

Das bestätigte nun Trainer Kevin Stefanski. «Es ist natürlich frustrierend für ihn, aber wir sind der Meinung, dass dies im Moment das Beste für ihn ist», sagte Stefanski. Mayfield hatte beeinträchtigt durch die Verletzung keine gute Saison gespielt. Mit den Playoffs hatten die Browns ohnehin nichts mehr zu tun.