Bucks holt dritten Sieg in Playoffs gegen Bulls

Titelverteidiger Milwaukee Bucks fehlt in der NBA nur noch ein Sieg gegen die Chicago Bulls zum Einzug in die nächste Runde der Playoffs.

Im vierten Duell der Serie zwischen den beiden Basketball-Teams sicherten sich die Bucks in Chicago ein völlig ungefährdetes 119:95 und führen nun nach Siegen 3:1. Vier Erfolge sind notwendig für den Einzug ins Halbfinale der Eastern Conference. Spieler der Partie war ein weiteres Mal Giannis Antetokounmpo. Der Grieche kam auf 32 Punkte, 17 Rebounds, sieben Vorlagen und zwei Blocks. Spiel fünf am Mittwochabend ist wieder in Milwaukee.