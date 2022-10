Celtics gewinnen erstes Spiel der Saison

Bostons Jayson Tatum (0) in Aktion vor Philadelphias Montrezl Harrell (5).

Die Celtics hatten in der Final-Serie der vergangenen Saison gegen die Golden State Warriors verloren. Der Titelverteidiger bekam vor dem Duell mit den Los Angeles Lakers die Ringe für die Meisterschaft überreicht.

Die Saison in der NBA umfasst 82 Hauptrundenspiele für jede der 30 Mannschaften. Für die besten 16 Teams geht es in den Playoffs weiter. Die Entscheidung in der Meisterschaft fällt im Juni 2023.