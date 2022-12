Chargers nach Sieg über Colts für Playoffs qualifiziert

Indianapolis (dpa) –

Die Los Angeles Chargers haben sich zum ersten Mal seit 2018 für die Playoffs in der NFL qualifiziert. Am Montag (Ortszeit) setzten sich die Chargers in der amerikanischen Football-Liga deutlich mit 20:3 (10:3) bei den Indianapolis Colts durch, fuhren den neunten Sieg im 15. Saisonspiel ein und haben sich eine sogenannte Wildcard für die Endrunde gesichert.

Von dpa