Eishockey-Nationalspieler Stützle auf Coronaliste der NHL

Der 19-Jährige aus Viersen fehlt damit mindestens für fünf Tage. Wegen mehrerer Coronafälle in den eigenen Reihen und bei Gegnern in den vergangenen Wochen hat die Mannschaft aus der kanadischen Hauptstadt seit dem 18. Dezember nur eine Partie bestritten in der National Hockey League: das 0:6 gegen die Toronto Blue Jays am 1. Januar. Seither sind drei weitere Spiele abgesagt worden, am Donnerstag sollen die Senators gegen die Calgary Flames spielen. Diese Partie verpasst Stützle sicher.

Mit den seit Ende Dezember angepassten Regeln kann ein positiv getesteter Spieler schon nach fünf Tagen aus der Quarantäne, sollte er geimpft und symptomfrei sein und negativ getestet werden. Angaben dazu, wie es Stützle geht, machten die Senators nicht.