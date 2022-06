Erste Anhörung von WNBA-Star Griner in Moskau

Mehr als vier Monate nach ihrer Verhaftung wegen des Vorwurfs des Drogenbesitzes am Moskauer Flughafen soll es für die US-Basketballerin Brittney Griner am heutigen Montag endlich eine erste Voranhörung vor Gericht geben. Der 31-Jährigen drohen bis zu zehn Jahren Gefängnis.

Die Basketballerin Brittney Griner befindet sich in Moskau in Untersuchungshaft.

Derzeit befindet sich Griner in Untersuchungshaft, die vor kurzem bis zum 2. Juli verlängert worden war. Der Fall kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem sich die Beziehungen zwischen den USA und Russland wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine auf einem Tiefpunkt befinden. Einen Termin für die Hauptverhandlung gibt es noch nicht.

Griner war am 17. Februar wegen des Vorwurfs des Drogenbesitzes am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden. Die zweimalige Olympiasiegerin und Starspielerin des WNBA-Teams Phoenix Mercury war zuletzt auch in Russland aktiv gewesen.