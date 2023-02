Ex-DEB-Coach Krupp: Stützle kann in Draisaitl-Sphären kommen

«Bei Tim passiert noch was. Er kann in die Sphären von Leon Draisaitl kommen», sagte Krupp in einem Interview von «ran.de». Der 21 Jahre alte Viersener Stützle ist auf dem besten Weg, in der dritten Saison bei den Ottawa Senators die punktemäßig beste Bilanz hinzulegen. Der Nationalstürmer ist dabei seit Wochen in bestechender Form.

«Er ist ein Top-Spieler für Ottawa und die Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen. "Timmy" ist ein anderer Spielertyp als Leon, hat andere Qualitäten, aber er spielt auch eine Riesen-Saison», sagte Krupp.

Der aktuelle Coach der Kölner Haie war früher selbst als Verteidiger in der nordamerikanischen Profiliga NHL aktiv und gewann 1996 mit den Colorado Avalanche als erster Deutscher den Stanley Cup.

Draisaitl, der wie Krupp gebürtig aus Köln stammt, zählt seit Jahren zu den besten Spielern der Welt und ist zusammen mit Superstar Connor McDavid Top-Scorer der Edmonton Oilers.