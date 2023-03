Ex-NBA-Star Kemp nach Schüssen vorübergehend festgenommen

Der ehemalige Basketballstar Shawn Kemp ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge in den USA in Zusammenhang mit Schüssen vorübergehend festgenommen worden.

Wie sein Anwalt mitteilte, konnte der 53-Jährige im US-Bundesstaat Washington am Mittwoch aber ohne Auflagen oder eine Anklage nach einiger Zeit wieder gehen.

Der Polizei zufolge war es zwischen «zwei Parteien in Fahrzeugen zu einer Auseinandersetzung gekommen». Einer der Fahrer habe auf dem Parkplatz vor einem Einkaufszentrum in der Folge mehrere Schüsse auf die Insassen des anderen Fahrzeugs abgefeuert. Nach Angaben seines Anwalts war Kemp bei einem Autoeinbruch unter anderem ein iPhone gestohlen worden. Als er es in einem anderen Auto über die Suchfunktion lokalisierte und die Fahrzeuginsassen darauf ansprach, sei auf ihn geschossen worden. Kemp habe in Selbstverteidigung geschossen und kein Gesetz gebrochen, teilte der Anwalt mit.

Kemp spielte vom Ende der 80er-Jahre mehr als zehn Jahre in der nordamerikanischen Basketballliga - am längste für die Seattle SuperSonics. Der Power Forward wurde sechsmal in All-Star Team der NBA berufen.