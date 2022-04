Ginobili und weitere Stars kommen in Basketball-Ruhmeshalle

Der 44 Jahre alte Argentinier, der mit den San Antonio Spurs vier Meistertitel in der nordamerikanischen Profiliga NBA gewonnen hat, zählt zur Klasse von 2022, wie die Liga im Rahmen des Final-Four-Turniers der College-Basketballer in New Orleans bekanntgab. Auch der ehemalige Profi Tim Hardaway und der langjährige Trainer George Karl werden aufgenommen. Die Feierlichkeiten sollen am 9. und 10. September in Springfield stattfinden.