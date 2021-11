Green Bay Packers und Rodgers für Corona-Verstöße bestraft

Aaron Rodgers und Allen Lazard von den Green Bay Packers hatten ungeimpft an einer Halloween-Party teilgenommen. Das wird für die Footballer nun teuer - und auch für den Verein.

Die Green Bay Packers müssen für Verstöße gegen die Corona-Regeln der NFL 300.000 Dollar Strafe zahlen.

Quarterback-Superstar Aaron Rodgers und Passempfänger Allen Lazard bekommen zudem eine Strafe von je 14.650 Dollar, weil sie als ungeimpfte Footballer an einer Halloween-Party teilgenommen haben. Darüber berichteten das NFL-Network und der Sender ESPN am Dienstagabend (Ortszeit) übereinstimmend.

Rodgers verpasste wegen eines positiven Corona-Tests das Spiel gegen die Kansas City Chiefs am Montag (7:13). In der Folge stellte sich heraus, dass er entgegen der Annahme nicht geimpft ist. Wegen gegenteiliger Aussagen steht Rodgers seither massiv in der Kritik.