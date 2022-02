Jacksonville Jaguars verpflichten Doug Pederson als neuen Cheftrainer

Pedersen war in dieser Saison nicht aktiv. Von 2016 bis 2020 trainierte der 54-Jährige die Philadelphia Eagles. Dabei führte er die Eagles 2018 zum Titel. «Ich hoffe, Doug Pedersen kann diese Magie in Jacksonville wiederholen», erklärte Jaguars-Boss Shad Khan. «Seine Führungsqualitäten und seine Erfahrung als erfolgreicher Trainer in der NFL sind aber gewiss. Genau das verdienen unsere Spieler.»

Die Jaguars gewannen in dieser Saison nur drei ihrer 17 Spiele, waren damit das schlechteste Team der AFC und verpassten zum vierten Mal nacheinander die Playoffs.