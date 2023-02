Knicks bezwingen 76ers - Hartenstein mit 14 Rebounds

Die New York Knicks mit dem deutschen Profi Isaiah Hartenstein haben in der NBA einen überraschenden Sieg im Kampf um die Playoffs geholt.

Die Knicks gewannen im heimischen Madison Square Garden gegen die Philadelphia 76ers um Starspieler Joel Embiid mit 108:97 (51:53). Hartenstein kam in rund 26 Minuten Spielzeit auf zwei Zähler und starke 14 Rebounds. Die Mannschaft aus New York belegt in der besten Basketball-Liga der Welt in der Eastern Conference den siebten Rang, die 76ers sind Dritter.

Die Denver Nuggets unterlagen den Minnesota Timberwolves mit 98:128 (43:63). Das beste Team der Western Conference musste allerdings auf mehrere Spieler verzichten - auch auf den serbischen Starspieler Nikola Jokic, der nach Angaben der Liga wegen einer Oberschenkelverletzung fehlte.

Zuvor waren am Sonntag die Orlando Magic mit den deutschen Basketball-Nationalspielern Franz und Moritz Wagner erfolgreich. Das Team aus Florida siegte bei den Charlotte Hornets 119:113. Franz Wagner kam auf 14 Punkte und sechs Rebounds, sein älterer Bruder Moritz erzielte acht Zähler.