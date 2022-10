Lakers bangen vor NBA-Start um Schröder und Westbrook

Schröder hatte sich in einem Testspiel gegen die Minnesota Timberwolves (113:118) am Mittwoch verletzt und das letzte Testspiel der Lakers am Freitag bei den Sacramento Kings (86:133) verpasst. Laut ESPN zog sich der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft eine Daumenverletzung an seiner rechten Hand zu. Vom Team gab es noch keine genauen Angaben, weder über die Schwere der Verletzung noch über eine eventuelle Ausfallzeit.

Bei der hohen Niederlage gegen die Kings musste zudem Westbrook wegen einer Oberschenkelverletzung früh raus. Der 33-Jährige, 2017 wertvollste Spieler des Jahres, hat eine schwache erste Saison mit den Lakers hinter sich, in der sie die Playoffs verpassten. Es wird spekuliert, dass der neue Cheftrainer Darvin Ham mit ihm nur als Ersatzspieler plant.

Die Lakers um die Topstars LeBron James und Anthony Davis spielen in der Nacht zu Mittwoch zum Start der neuen NBA-Saison bei Titelverteidiger Golden State Warriors.