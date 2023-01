LeBron James zum 19. Mal im All-Star-Team der NBA

Erwartet wird, dass James bis zum All-Star-Wochenende am 19. Februar auch den von Abdul-Jabbar gehaltenen Punkterekord in der besten Basketball-Liga der Welt eingestellt und überboten haben wird - und in Salt Lake City entsprechend geehrt wird. NBA-Boss Adam Silver hatte zuletzt schon gesagt, dass dies «die perfekte Gelegenheit» sein könnte. Vor dem nächsten Spiel der Los Angeles Lakers bei den Boston Celtics hat James noch 157 Punkte Rückstand auf die Ausbeute von Abdul-Jabbar: 38.387 Zähler.

In der mit Stimmen von Fans, Journalisten und Spielern abgehaltenen Wahl stimmten die meisten für James. Die meisten Stimmen aus der Eastern Conference bekam der Grieche Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks. Die beiden sind deswegen die Kapitäne der All-Star-Teams und dürfen ihre Mitspieler auswählen. Neu ist, dass dies erst unmittelbar vor dem Spiel geschieht.

In die Startaufstellung gewählt wurden zudem der Serbe Nikola Jokic von den Denver Nuggets, der Slowene Luka Doncic von den Dallas Mavericks, der Australier Kyrie Irving von den Brooklyn Nets sowie dessen Teamkollege Kevin Durant, Jayson Tatum von den Boston Celtics, Stephen Curry von den Golden State Warriors, Donovan Mitchell von den Cleveland Cavaliers und Zion Williamson von den New Orleans Pelicans. Alle weiteren Teilnehmer werden von den Trainern der NBA gewählt und am 2. Februar bekannt gegeben.