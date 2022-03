Nach 14 Jahren Atlanta: Ryan zukünftig Quarterback der Colts

Nach 14 Jahren bei den Atlanta Falcons spielt Quarterback Matt Ryan in der NFL künftig für die Indianapolis Colts. Er wird dort Nachfolger von Carson Wentz, den die Colts zuletzt an die Washington Commanders abgegeben hatten.

Der 37 Jahre alte Ryan spielte für die Falcons, seit die ihn 2008 an dritter Stelle des Drafts ausgewählt hatten. Ryan war 2016 zum wertvollsten Spieler der National Football League gewählt worden und führte die Falcons in jener Saison in den Super Bowl - dort verlor das Team in der Verlängerung gegen die New England Patriots.

Die Falcons bekamen in dem am 21. März kommunizierten Tauschgeschäft lediglich ein Zugriffsrecht in der zweiten Runde des Drafts von den Colts. Weil das Team sich in den vergangenen Wochen um Deshaun Watson bemüht und sich damit von Ryan distanziert hatte, waren die Falcons in einer vergleichsweise schlechten Verhandlungsposition. Watson entschied sich allerdings für einen Wechsel zu den Cleveland Browns. Die Falcons verpflichteten den zuletzt vertragslosen Quarterback Marcus Mariota.