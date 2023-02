Nach Niederlage im Super Bowl: Eagles verlieren zwei Trainer

Shane Steichen wird neuer Cheftrainer der Indianapolis Colts, während Jonathan Gannon bei den Arizona Cardinals übernimmt. Damit verliert Cheftrainer Nick Sirianni seine zwei wichtigsten Mitarbeiter an der Seitenlinie.

Steichen war bei den Eagles für die Offensive verantwortlich und stand in den vergangenen beiden Spielzeiten in Philadelphia unter Vertrag. Der 37-Jährige wird zum ersten Mal als Cheftrainer in der amerikanischen Football-Liga NFL arbeiten. Die Colts verpassten mit nur vier Saisonsiegen zum zweiten Mal nacheinander die Playoffs und trennten sich daraufhin von ihrem Interims-Coach Jeff Saturday.

Gannon war bei den Eagles für die Verteidigung zuständig und wird ebenso zum ersten Mal als Cheftrainer ein NFL-Team leiten. Auch Gannon hatte zwei Spielzeiten lang in Philadelphia gearbeitet. Auch die Cardinals verpassten mit nur vier Siegen die Playoff-Teilnahme, der bisherige Headcoach Kliff Kingsbury musste daraufhin gehen.

Zum ersten Mal seit 2016 hat in der NFL ein Super-Bowl-Teilnahmer wieder seine verantwortlichen Offensiv- und Defensivtrainer verloren. Damals widerfuhr dies den Atlanta Falcons.