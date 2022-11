Nationalspieler Stützle verliert mit Ottawa klar in NHL

Die Senators verloren am Samstag daheim 1:5 (0:2, 1:2, 0:1) gegen die New Jersey Devils. Damit ging das Team aus Kanadas Hauptstadt im 17. Spiel zum 11. Mal als Verlierer vom Eis. Ottawa bleibt damit Tabellenletzter in der Atlantic Division. Die New Jersey Devils führen weiterhin die Metropolitan Division an.