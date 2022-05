NBA bestraft Philadelphia 76ers und Center Embiid

New York (dpa)

Stand nach seiner Gehirnerschütterung und Gesichtsfraktur überraschend wieder in der Startaufstellung der 76ers: Joel Embiid.

Dies sei im Fall von Embiid nicht «in einer exakten und fristgerechten Art und Weise» vor Spiel 3 der Playoff-Serie erfolgt, hieß es in einer NBA-Mitteilung vom Sonntag.

Embiid stand am Freitag in der Partie gegen die Miami Heat nach seiner Gehirnerschütterung und Gesichtsfraktur überraschend wieder in der Startaufstellung der 76ers. Laut Profi-Liga NBA hatte der Club verpasst, den aktuellen Status des Centers bekannt zu geben.