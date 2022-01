NBA: Dallas verliert erneut gegen Angstgegner Phoenix

Das 101:109 (53:45) war für die Mavs die neunte Niederlage in Serie gegen die Suns. Phoenix drehte die Partie dabei mit einem starken Schlussviertel, nachdem Dallas lange Zeit in Führung lag.

Superstar Luka Doncic war trotz Nackenproblemen nach einem Sturz mit 28 Punkten zusammen mit Phoenix' Devin Booker bester Werfer der Partie. Der Slowene verbuchte neben je acht Rebounds und Assists aber auch acht Ballverluste. Maximilian Kleber stand bei den Mavs erneut in der Startformation und kam auf neun Punkte, fünf Rebounds und vier Assists.

Phoenix ist nach dem fünften Sieg in Serie weiter das einzige NBA-Team mit weniger als zehn Niederlagen in dieser Saison und führt die Liga mit der besten Bilanz (35:9) an. Dallas liegt ebenfalls auf Playoff-Kurs. Die Niederlage gegen die Suns war die zweite in den vergangenen zwölf Spielen.