NBA: Franz Wagner führt Orlando Magic zu Sieg

Einen mehr als 40 Jahre alten NBA-Rekord verbesserten die Miami Heat beim 112:111 gegen die Oklahoma City Thunder: Angeführt von Jimmy Butler verwandelten die Heat sämtliche 40 Freiwürfe in der Partie, einen mehr als die Utah Jazz im Dezember 1982. Butler kam auf 35 Punkte und traf bei seinen 23 Versuchen von der Freiwurflinie - mit dem letzten brachte der Starspieler der Heat sein Team kurz vor Schluss entscheidend in Führung. Nur zwei Spielern in der NBA-Geschichte gelangen 24 erfolgreiche Freiwürfe in einem Spiel ohne Fehlversuch: James Harden und Dirk Nowitzki.

Die Golden State Warriors unterlagen bei der Rückkehr von Stephen Curry mit 113:125 gegen die zuletzt kriselnden Phoenix Suns. Curry erzielte in seinem ersten Einsatz nach elf Spielen Pause wegen einer Schulterverletzung 24 Punkte. Die Dallas Mavericks unterlagen trotz 43 Punkten von Liga-Topscorer Luka Doncic mit 101:113 bei den Los Angeles Clippers.