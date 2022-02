NBA: Orlando Magic und Franz Wagner verlieren bei Utah Jazz

Der deutsche Basketball-Profi Franz Wagner hat in der NBA mit den Orlando Magic eine erwartete Niederlage bei den Utah Jazz kassiert. Das zweitschlechteste Team der Eastern Conference verlor mit 99:114.

Der 20 Jahre alte Berliner kam in 33 Minuten auf neun Punkte und vier Rebounds. Sein älterer Bruder Moritz Wagner verpasste mit einer Rippenverletzung das zweite Spiel nacheinander. Utah liegt in der Western Conference nach dem fünften Sieg in Serie weiter auf Playoffkurs. Bester Werfer war Donovan Mitchell mit 24 Punkten.