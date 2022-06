NBA-Star Irving zieht Option für weiteres Jahr bei Nets

New York (dpa)

Der NBA-Star habe eine Option über eine weitere Saison mit einem Gehaltsvolumen von 36,9 Millionen US-Dollar gezogen, berichteten «The Athletic» und die US-Nachrichtenagentur AP am Montag. Offiziell kommuniziert war die Entscheidung des 30 Jahre alten Guards zunächst nicht.

Irving, der wegen seiner fehlenden Impfung gegen das Coronavirus Teile der vergangenen Saison in New York nicht spielberechtigt war, war zuletzt mit mehreren anderen Teams in Verbindung gebracht worden.