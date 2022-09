NBA-Star James «verdammt glücklich» über Schröders Rückkehr

Basketball-Superstar LeBron James freut sich, in der kommenden Saison der nordamerikanischen Profiliga wieder mit Dennis Schröder bei den Los Angeles Lakers spielen zu können.

«Yes Sir! So verdammt glücklich, Dich wieder zurück zu haben!», schrieb der 37 Jahre alte James via Instagram. Schröder (29) spielte in der Saison 2020/21 bereits für die Lakers und war nach einem schwachen Jahr bei den Boston Celtics und den Houston Rockets zuletzt vereinslos.

Auch der Nationalmannschaftskapitän, der mit Deutschland bei der Heim-EM gegen Polen um Bronze spielt, ist voller Vorfreude. «Es ist eine Ehre, für die @Lakers zu spielen. Kann es kaum erwarten, anzufangen!», schrieb Schröder in den sozialen Netzwerken. Das letzte Jahr habe sich nicht richtig angefühlt. Er habe sich missverstanden gefühlt und niemand habe die Geschichte wirklich gekannt. Er komme nun zurück zur größten Organisation, um alles richtig zu machen. «Ich werde alles geben, was ich habe, jeden einzelnen Tag!!»