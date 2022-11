Nets gewinnen erstes Spiel nach Irvings Suspendierung

Die Brooklyn Nets haben die erste Partie in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA nach der Suspendierung ihres umstrittenen Basketball-Stars Kyrie Irving gewonnen. Die Nets setzten sich bei den Washington Wizards mit 128:86 (69:57) durch.

Gleichzeitig fuhr Jacque Vaughn als Interimstrainer den ersten Erfolg ein, nachdem sich der Club kürzlich von seinem bisherigen Cheftrainer Steve Nash getrennt hatte. Kevin Durant stach mit 28 Punkten, elf Assists und neun Rebounds heraus.

Irving war von den Nets für mindestens fünf Spiele suspendiert worden, da er es in einer Presserunde verpasst hatte, unmissverständlich klarzustellen, dass er keine antisemitischen Überzeugungen hat. Zuvor hatte Irving auf seinem Twitter-Account einen Link zu dem als antisemitisch eingestuften Film mit dem Titel «Hebrews to Negroes: Wake Up Black America» geteilt, den US-Medien außerdem als rassistisch und frauenfeindlich, homo- sowie islamophob einstufen. Erst nach der Suspendierung entschuldigte sich Irving.

Luka Doncic führte die Dallas Mavericks zu einem 111:110 (62:57)-Heimerfolg über die Toronto Raptors. Der slowenische Superstar erzielte 35 Punkte und hat damit in jedem seiner ersten acht Saisoneinsätze die Marke von 30 Zählern erreicht. In der NBA-Historie war dies bislang nur Wilt Chamberlain in der Saison 1959/60 geglückt. Der deutsche Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber blieb mit zwei Punkten unauffällig.

Mit Isaiah Hartenstein war auch der zweite deutsche Spieler am Freitagabend im Einsatz erfolgreich. Mit den New York Knicks fuhr der 24-Jährige einen 106:104 (58:53)-Auswärtserfolg gegen die Philadelphia 76ers ein. Dabei legte Hartenstein acht Punkte und zehn Rebounds auf. Die Gäste holten im Schlussviertel einen Zwölf-Punkte-Rückstand auf und fügten dem kriselnden Top-Team die sechste Saisonniederlage zu.