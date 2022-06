New York Rangers gewinnen auch zweites Halbfinale

New York (dpa) –

Die New York Rangers sind in den Playoff-Halbfinals der NHL mit 2:0 nach Siegen in Führung gegangen. Die Rangers bezwangen im Endspiel der Eastern Conference der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga erneut zuhause die Tampa Bay Lightning mit 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).

Von dpa