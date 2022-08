NFL legt Berufung gegen Watson-Sperre ein - Härtere Strafe?

New York (dpa)

Der 26-Jährige soll gegen die Verhaltensregeln der Liga verstoßen haben. Eine frühere US-Bundesrichterin hatte das Urteil verhängt. Sie war von der Liga und der Spielergewerkschaft benannt worden. Durch die Berufung liegt der Fall nun aber wieder bei der Liga. NFL-Boss Roger Goodell oder eine von ihm bestimmt Person kann nun eine härtere Strafe verhängen.

Die NFL hatte wegen der Vorwürfe eine Sperre von angeblich mindestens einer Saison für Watson gefordert. 24 Frauen hatten Watson wegen sexuellem Missbrauch zivilrechtlich verklagt. Strafrechtlich ist die Sache bereits erledigt, zwei Geschworenengerichte in Texas verzichteten auf eine Anklage. Watson spielte zuletzt für die Houston Texans, kam wegen der Vorwürfe in der vergangenen Saison aber nicht zum Einsatz. Mit 20 der 24 Frauen hat er sich in der Zwischenzeit auf einen Vergleich geeinigt.

Die Cleveland Browns hatten Watson, der alle Vorwürfe via Social Media abgestritten hatte, trotz der möglichen Suspendierung verpflichtet und im März mit einem Fünfjahresvertrag über 230 Millionen Dollar ausgestattet.