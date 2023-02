NHL: Draisaitl trifft bei Edmonton-Niederlage

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat im dritten NHL-Spiel nacheinander getroffen, doch mit den Edmonton Oilers kassierte Draisaitl die dritte Niederlage in Serie.

Leon Draisaitl (l) und die Edmonton Oilers konnten gegen die New York Rangers nicht gewinnen.

Die Oilers verloren in der nordamerikanischen Eishockey-Liga zuhause mit 4:5 (4:1, 0:1, 0:2) nach Penalty-Schießen gegen die New York Rangers. Dabei war den Oilers ein Auftakt nach Maß gelungen: Nach dem ersten Drittel lagen die Gastgeber mit 4:1 in Führung, Draisaitl war beim 4:1 mit seinem 32. Saisontreffer zur Stelle. Danach sollte Edmonton nicht mehr treffen, im Penalty-Schießen fiel im zwölften Versuch die Entscheidung zu Gunsten der Rangers. Dabei vergab auch Draisaitl seinen Penalty.

Niederlage für Stützle und Ottawa

Auch Tim Stützle ging als Verlierer vom Eis: Der 21 Jahre alte Stürmer musste sich mit den Ottawa Senators zuhause den Chicago Blackhawks mit 3:4 (0:1, 1:0, 2:2) nach Verlängerung geschlagen geben. Stützle bereitete die 3:1-Führung der Senators Mitte des dritten Drittels vor. Für Stützle war dies sein 32. Assist in dieser Saison.