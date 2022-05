NHL-Playoffs: Colorado gewinnt und führt 2:1

Die Colorado Avalanche sind in den NHL-Playoffs wieder in Führung gegangen. Bei den St. Louis Blues gewann Colorado ohne den deutschen Eishockey-Profi Nico Sturm mit 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) und führt damit in der Serie mit 2:1.

Die Blues gingen in Führung, ehe Colorado die Partie drehte. Der Finne Artturi Lehkonen erzielte zwei Treffer. Sturm verfolgte das Spiel nur von der Tribüne; es war das erste Spiel, das der deutsche NHL-Profi in diesen Playoffs verpasste. Spiel vier findet am Montag wieder in St. Louis statt.