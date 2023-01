Schröder stark bei Davis-Comeback für Lakers

Dennis Schröder glänzt beim Sieg der Los Angeles Lakers in der Defensive, auch die Wagner-Brüder gewinnen in der NBA. Superstar Steph Curry erlebt das wilde Ende seiner Partie als Zuschauer.

Die Los Angeles Lakers haben beim Comeback von Anthony Davis einen Heimsieg gegen die San Antonio Spurs geholt und dabei von einer insbesondere defensiv ganz starken Vorstellung von Nationalspieler Dennis Schröder profitiert.

Der Kapitän der deutschen Auswahl verbuchte beim 113:104 am Mittwochabend (Ortszeit) neben seinen neun Punkten auch vier geklaute Bälle und zwei Blocks. Dazu kamen acht Rebounds, fünf davon unter dem eigenen Korb.

«Wir mussten in der Defensive ein bisschen mehr machen und ich habe damit angefangen, Druck aufzubauen. Ich habe dann viele Steals einkassiert, weil sie natürlich auch faule Pässe gespielt haben, nicht so engagiert waren. Zum Glück haben wir den Sieg geholt», sagte Schröder der Deutschen Presse-Agentur und bemerkte zu seinen Blocks: «Zwei? Boah. Ich weiß nicht mal, ob das je schon mal passiert ist. Ich glaube, das ist mein Karrierebestwert. Die Mentalität hat gestimmt heute, wir haben einen guten Job gemacht. So müssen wir weitermachen.»

Davis hatte den Lakers wochenlang gefehlt und meldete sich mit 21 Zählern als punktbester Spieler seiner Mannschaft zurück. Lakers-Neuzugang Rui Hachimura zeigte ein überzeugendes Debüt und kam auf zwölf Zähler. LeBron James markierte 20 Punkte.

Zuvor holten die Orlando Magic mit den Brüdern Franz und Moritz Wagner den zweiten Sieg in Serie und bezwangen die Indiana Pacers 126:120. Franz Wagner kam auf 13 Punkte und sieben Vorlagen, sein Bruder verbuchte in weniger als acht Minuten auf dem Parkett drei Zähler. Die Magic hatten schon nach dem ersten Viertel 46 Punkte auf dem Konto und einen Vorsprung von 17 Zählern.

In den beiden Topspielen des Abends gab es jeweils einen Heimsieg. Die Philadelphia 76ers bezwangen die Brooklyn Nets 137:133 und verteidigten mit dem sechsten Sieg nacheinander Rang zwei in der Eastern Conference vor den Milwaukee Bucks, die gegen die Denver Nuggets ein 107:99 holten. Die Nets sind Vierter im Osten, die Nuggets trotz der Niederlage weiter Spitzenreiter der Western Conference.

Verfolger Memphis Grizzlies verlor 120:122 bei Meister Golden State Warriors, obwohl Stephen Curry in der wilden Schlussphase vom Platz flog. Der Start hatte zuvor 34 Punkte für die Warriors gesammelt. Klay Thompson steuerte 24 Punkte bei. Jordan Poole erzielte den entscheidenden Korb eine Sekunde vor Schluss und kam auf 21 Zähler.