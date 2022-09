Stützle erhält Vertrag bis 2031 bei NHL-Club Ottawa

Stützle kassiert in dieser Zeit 66,8 Millionen Dollar, im Schnitt 8,35 Millionen pro Jahr. Das Ausnahme-Talent wurde von den Senators bei den NHL-Drafts 2020 an Nummer drei ausgewählt und hatte einen Dreijahresvertrag unterzeichnet. Als Rookie hatte er in der Saison 2020/21 in 53 Spielen zwölf Tore erzielte und 17 Assists gegeben. Insgesamt kam er in seinen ersten beiden Spielzeiten auf 34 Tore und 53 Assists.