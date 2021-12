US-Bürger: Celtics-Star Kanter heoßt nun Kanter Freedom

Den Eid abzulegen und die amerikanische Staatsbürgerschaft anzunehmen bezeichnete der Teamkollege von Nationalspieler Dennis Schröder bei den Boston Celtics nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP als «vielleicht den unvergesslichsten Moment, den ich in meinem Leben hatte».

Freedom ist ein großer Kritiker des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und in seiner Heimat schon seit Jahren nicht mehr willkommen. Zuletzt machte der 29-Jährige mit bemalten Schuhen, Kommentaren und Posts in den sozialen Netzwerken auf Missstände in China aufmerksam.

Als Spieler der Oklahoma City Thunder habe er 2015 eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung bekommen, die sogenannte Green Card. Seither bemühte sich Freedom um seine Einbürgerung. «Das war offensichtlich sehr hart, weil die türkische Regierung meinen Namen auf die Interpol-Liste gesetzt und meinen Pass eingezogen hat», sagte Freedom. «Aber nun ist es endlich passiert. Auf diesen Moment habe ich gewartet seit ich zum ersten Mal einen Fuß nach Amerika gesetzt habe.» Freedom ist das englische Wort für Freiheit.