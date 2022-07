Vertrag unterschrieben: Ayton bleibt in Phoenix

«PHOENIX! Ich bin hier aufgewachsen, wurde hier gedraftet, wir haben unseren Sohn hier bekommen. Wir haben die besten Fans der Welt. Ich bin bereit, mit meinen Brüdern zurück an die Arbeit zu gehen», schrieb Ayton auf Twitter zu zwei Fotos, auf denen er sein neues Arbeitspapier unterschreibt.

Der 23-Jährige von den Bahamas soll in vier Jahren 133 Millionen US-Dollar (rund 131 Millionen Euro) erhalten. Die Suns sind in der NBA einer der großen Titelkandidaten, waren dieses Jahr in den Playoffs aber an den Dallas Mavericks gescheitert.