Weitere Corona-Absagen und Geländeschließungen in der NHL

Foto: Paul Chiasson/The Canadian Press via AP/dpa

Die Columbus Blue Jackets und die Montreal Canadiens dürfen bis mindestens 26. Dezember nicht mehr als Mannschaften trainieren. Zwei Partien der Blue Jackets gegen die Buffalo Sabres finden deswegen nicht statt. Die Partien der Canadiens waren zuvor schon abgesagt worden. Ebenfalls nicht ausgetragen wird das für Dienstag (Ortszeit) angesetzte Spiel der New Jersey Devils bei den Pittsburgh Penguins. Die Zahl der seit Saisonstart bis Weihnachten betroffenen NHL-Spiele steigt damit auf 43.

Erst zwei der Begegnungen sind zwischenzeitlich nachgeholt worden. Wegen der Auswirkungen auf den Spielplan und der Risiken durch die zuletzt wieder massive Ausbreitung des Coronavirus beraten die NHL und die Spielergewerkschaft derzeit darüber, ob die NHL-Profis an den Olympischen Winterspielen in Peking teilnehmen. Eine Entscheidung hatte die Liga am Sonntag für die kommenden Tage angekündigt.