US-Star Dressel schwimmt in Weltrekordzeit zu Gold

Der Amerikaner Caeleb Dressel hat am vorletzten Tag der olympischen Beckenschwimm-Wettbewerbe in Weltrekordzeit Gold über 100 Meter Schmetterling gewonnen. Dressel setzte sich im Tokyo Aquatics Centre in 49,45 Sekunden vor dem Ungarn Kristof Milak und dem Schweizer Noe Ponti durch.

Der 24 Jahre alte Ausnahmesportler unterbot seine eigene Weltbestmarke von der Weltmeisterschaft in Südkorea 2019 noch einmal um fünf Hundertstelsekunden. Es war der zweite Einzel-Weltrekord im Schwimmen bei diesen Olympischen Spielen.

Für Dressel war es die dritte Goldmedaille bei den Sommerspielen in Japan. Insgesamt hat er nun fünfmal bei Olympischen Spielen gewonnen.