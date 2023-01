Van Gerwens Darts-Show geht weiter - Mit 5:0 ins Halbfinale

Topfavorit Michael van Gerwen nimmt bei der Darts-WM in London Kurs auf seinen vierten Titel. Der Niederländer mit dem Spitznamen «Mighty Mike» gewann sein Viertelfinale gegen den Engländer Chris Dobey deutlich mit 5:0 und schaffte damit den Sprung ins Halbfinale.

WM in London

Dort bekommt es van Gerwen mit dem Belgier Dimitri van den Bergh zu tun. Im bisherigen Turnierverlauf ist der dreimalige Champion der beste Spieler. Keiner seiner vier Siege geriet in Gefahr. Gegner van den Bergh bezwang am Sonntagnachmittag den Waliser Jonny Clayton mit 5:3. Bei einem Titel würde van Gerwen an die Spitze der Weltrangliste zurückkehren.