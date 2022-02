Acht Deutsche bei Biathlon-Massenstarts dabei

Im Massenstart der Männer sind am kommenden Freitag (10.00 Uhr) Benedikt Doll, Roman Rees, Philipp Nawrath und Johannes Kühn dabei. Einen Tag später treten am Samstag (10.00 Uhr) in Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann, Franziska Preuß, Vanessa Voigt und Vanessa Hinz auch vier Frauen des Deutschen Skiverbandes an. Das geht aus den vorläufigen Startlisten hervor.

Bei den Rennen sind jeweils die derzeit besten 30 Athletinnen und Athleten der Welt dabei. Neben den Top 15 im Gesamtweltcup sind jeweils alle Medaillengewinner aus Zhangjiakou sowie die besten Punktesammler einer speziellen Wertung bei den Spielen qualifiziert.

Die deutschen Skijäger haben in sieben von insgesamt elf Rennen bislang eine Medaille geholt. Nach Gold durch Denise Herrmann im Einzel über 15 Kilometer will die Mannschaft auch in den beiden Staffelrennen am Dienstag und Mittwoch Edelmetall gewinnen. Zum Olympia-Abschluss folgen schließlich die Massenstarts.